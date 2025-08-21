Circuit Volcans et Combrailles Route des Châteaux d’Auvergne Volvic Puy-de-Dôme
Circuit Volcans et Combrailles Route des Châteaux d’Auvergne
Circuit Volcans et Combrailles Route des Châteaux d’Auvergne 1 rue des remparts 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Profitez du circuit Volcans et Combrailles pour découvrir une partie de La Route Historique des Châteaux d’Auvergne. Ces châteaux sont les témoins du patrimoine historique, artistique et architectural de la région.
https://route-chateaux-auvergne.org/ +33 7 81 97 52 94
English :
Take advantage of the Volcans et Combrailles tour to discover part of La Route Historique des Châteaux d’Auvergne. These castles bear witness to the region’s historical, artistic and architectural heritage.
Deutsch :
Nutzen Sie die Rundreise Volcans et Combrailles , um einen Teil der La Route Historique des Châteaux d’Auvergne zu entdecken. Diese Schlösser sind Zeugen des historischen, künstlerischen und architektonischen Erbes der Region.
Italiano :
Approfittate del tour Volcans et Combrailles per scoprire una parte dell’itinerario storico dei castelli d’Alvernia. Questi castelli testimoniano il patrimonio storico, artistico e architettonico della regione.
Español :
Aproveche el recorrido Volcans et Combrailles para descubrir parte de la Ruta Histórica de los Castillos de Auvernia. Estos castillos son testigos del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico de la región.
