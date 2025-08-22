Sentier Docteur Moity Volvic Puy-de-Dôme
Sentier Docteur Moity Volvic Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Sentier Docteur Moity
Sentier Docteur Moity Rue des Sources 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Au cœur du parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, en rallongeant le parcours d’1 km 4 (aller-retour), possibilité de se rendre sur la coupe du volcan de la Nugère. 7km 2h Avec dénivelé.
http://www.volvic.fr/ +33 4 73 64 51 24
English :
In the heart of the Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, by extending the route by 1 km 4 (round trip), you can reach the Nugère volcano bowl. 7km 2h With elevation gain.
Deutsch :
Im Herzen des Regionalen Naturparks der Vulkane der Auvergne kann man durch Verlängerung der Strecke um 1 km 4 (Hin- und Rückweg) auf den Vulkanschnitt von La Nugère gelangen. 7km 2h Mit Höhenunterschied.
Italiano :
Nel cuore del Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, allungando il percorso di 1 km 4 (andata e ritorno), si può raggiungere la conca del vulcano Nugère. 7 km 2 ore Con pendenza.
Español :
En el corazón del Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, prolongando la ruta 1 km 4 (ida y vuelta), se puede llegar a la cuenca del volcán Nugère. 7km 2h Con desnivel.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme