Sentier de l’impluvium de Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Sentier de l’impluvium de Volvic

Sentier de l’impluvium de Volvic Rue des Sources 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur du parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, ce sentier vous offrira, en son point culminant, au hameau de Viallard, une vue imprenable sur tout l’impluvium de Volvic, zone d’infiltration des eaux de pluie distance 9 Km, durée 2h45.

http://www.volvic.fr/ +33 4 73 64 51 24

English :

In the heart of the Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, this trail offers, at its highest point in the hamlet of Viallard, a breathtaking view of the entire Volvic impluvium, a rainwater infiltration zone distance: 9 km, duration: 2h45.

Deutsch :

Im Herzen des Regionalen Naturparks der Vulkane der Auvergne bietet Ihnen dieser Weg an seinem höchsten Punkt, dem Weiler Viallard, einen atemberaubenden Blick auf das gesamte Impluvium von Volvic, ein Gebiet, in dem das Regenwasser versickert Entfernung: 9 km, Dauer: 2h45.

Italiano :

Nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Vulcani d’Alvernia, questo sentiero offre una vista mozzafiato sull’impluvium Volvic, una zona di infiltrazione dell’acqua piovana, dal punto più alto della frazione di Viallard distanza: 9 km, durata: 2h45.

Español :

En el corazón del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia, este sendero ofrece una vista impresionante del impluvio volcánico, una zona de infiltración de agua de lluvia, desde su punto más alto en la aldea de Viallard distancia: 9 km, duración: 2h45.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme