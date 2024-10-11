Balade de l’Excellence Artisanale Dijon Côte-d’Or

Départ de la balade à Dijon, 9 rue des Ébazoirs. Cette balade dans les rues de Dijon, vous permettra de découvrir à la fois le savoir-faire et les techniques d’artisans exceptionnels, qu’ils soient relieurs, doreurs, fleuristes ou stylistes mais également la personnalité marquante de tous ces passionnés du travail bien fait !

English :

Departure of the walk in Dijon, 9 rue des Ébazoirs. This walk in the streets of Dijon, will allow you to discover the know-how and the techniques of exceptional craftsmen, whether they are bookbinders, gilders, florists or designers but also the outstanding personality of all these passionate people of well done work!

Deutsch :

Start des Spaziergangs in Dijon, 9 rue des Ébazoirs. Bei diesem Spaziergang durch die Straßen von Dijon können Sie das Know-how und die Techniken außergewöhnlicher Handwerker entdecken, seien es Buchbinder, Vergolder, Floristen oder Modedesigner, aber auch die markanten Persönlichkeiten all dieser passionierten Handwerker!

Italiano :

Partenza della passeggiata a Digione, 9 rue des Ébazoirs. Questa passeggiata per le strade di Digione vi permetterà di scoprire il know-how e le tecniche di artigiani d’eccezione, siano essi rilegatori, doratori, fioristi o stilisti, ma anche le eccezionali personalità di tutti questi appassionati del lavoro ben fatto!

Español :

Salida del paseo en Dijon, 9 rue des Ébazoirs. Este paseo por las calles de Dijon le permitirá descubrir el saber hacer y las técnicas de artesanos excepcionales, ya sean encuadernadores, doradores, floristas o estilistas, ¡pero también las destacadas personalidades de todos estos entusiastas del trabajo bien hecho!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data