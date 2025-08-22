Balade découverte des boires de Drain Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Balade découverte des boires de Drain

Espace Naturel Sensible Balade découverte des boires de Drain 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2500.0 Tarif :

Les boires sont des trous d’eau, riches en biodiversité, caractérisant les paysages des bords de Loire. Tout le long de cette balade, des panneaux d’interprétation permettent de faire découvrir la richesse de ces habitats.

https://www.oreedanjou.fr/ +33 2 40 83 50 13

English :

Boires are the biodiversity-rich water holes that characterize the Loire landscape. Interpretation panels all along the walk help visitors discover the richness of these habitats.

Deutsch :

Boires sind Wasserlöcher, die reich an biologischer Vielfalt sind und die Landschaften an den Ufern der Loire charakterisieren. Entlang dieser Wanderung können Sie auf Schautafeln den Reichtum dieser Lebensräume entdecken.

Italiano :

Le boire sono specchi d’acqua ricchi di biodiversità che caratterizzano i paesaggi lungo le rive della Loira. Pannelli interpretativi lungo tutta la passeggiata spiegano la ricchezza di questi habitat.

Español :

Las boires son estanques de agua, ricos en biodiversidad, que caracterizan los paisajes de las riberas del Loira. Los paneles interpretativos situados a lo largo del recorrido le ayudarán a descubrir la riqueza de estos hábitats.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime