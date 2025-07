Balade des trois ponts Moulins Allier

Balade des trois ponts

Balade des trois ponts Chemin de halage 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Vous recherchez une petite balade sur les berges de l’Allier ? Très accessible, sans dénivelés et pour une boucle de moins de 5km, voici la « Balade des trois ponts ».

+33 4 70 44 14 14

English :

Looking for a short stroll along the banks of the Allier? The « Balade des trois ponts » is very accessible, with no change in altitude and a loop of less than 5km.

Deutsch :

Suchen Sie einen kleinen Spaziergang entlang der Ufer des Allier? Sehr zugänglich, ohne Höhenunterschiede und für eine Schleife von weniger als 5 km, hier ist die « Balade des trois ponts » (Spaziergang der drei Brücken).

Italiano :

Cercate una breve passeggiata lungo le rive dell’Allier? La « Balade des trois ponts » è molto accessibile, senza variazioni di altitudine e con un anello di meno di 5 km.

Español :

¿Busca un paseo corto a orillas del Allier? La « Balade des trois ponts » es muy accesible, sin cambios de altitud y con un bucle de menos de 5 km.

2025-07-08