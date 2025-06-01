Balade du Vieux-Port au stade nautique Florence Arthaud Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Balade du Vieux-Port au stade nautique Florence Arthaud Quai des Belges 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 6900.0 Tarif :

Cette randonnée urbaine débute sur le quai des Belges sous l’ombrière du Vieux-Port. Elle vous conduira jusqu’à la marina olympique, l’actuel stade nautique Florence Arthaud.

English :

This urban walk begins on the Quai des Belges under the shade of the Old Port. It takes you to the Olympic marina, now the Florence Arthaud nautical stadium.

Deutsch :

Diese Stadtwanderung beginnt am Quai des Belges unter der Überdachung des Alten Hafens. Sie führt Sie zum olympischen Yachthafen, dem heutigen Wassersportstadion Florence Arthaud…

Italiano :

Questa passeggiata urbana inizia sul Quai des Belges all’ombra del Porto Vecchio. Vi porterà fino al porto olimpico, oggi stadio nautico Florence Arthaud..

Español :

Este paseo urbano comienza en el Quai des Belges, a la sombra del Puerto Viejo. Le llevará hasta el puerto deportivo olímpico, hoy estadio náutico Florence Arthaud.

