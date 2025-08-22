Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire
Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou
Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou Etang du Petit-Anjou 49370 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : Tarif :
La Calèche Lorétaine vous propose des balades en calèche avec cheval ou poney les mercredis, samedis et dimanches de l’été 2023.
+33 6 58 41 30 79
English :
La Calèche Lorétaine offers horse and pony carriage rides on Wednesdays, Saturdays and Sundays in the summer of 2023.
Deutsch :
Die Calèche Lorétaine bietet Ihnen im Sommer 2023 mittwochs, samstags und sonntags Kutschfahrten mit Pferd oder Pony an.
Italiano :
La Calèche Lorétaine offre gite in carrozza con cavalli e pony il mercoledì, il sabato e la domenica dell’estate 2023.
Español :
La Calèche Lorétaine ofrece paseos en coche de caballos y ponis los miércoles, sábados y domingos del verano de 2023.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Anjou tourime