Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou

Balade en calèche à l’étang du Petit Anjou Etang du Petit-Anjou 49370 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

La Calèche Lorétaine vous propose des balades en calèche avec cheval ou poney les mercredis, samedis et dimanches de l’été 2023.

+33 6 58 41 30 79

English :

La Calèche Lorétaine offers horse and pony carriage rides on Wednesdays, Saturdays and Sundays in the summer of 2023.

Deutsch :

Die Calèche Lorétaine bietet Ihnen im Sommer 2023 mittwochs, samstags und sonntags Kutschfahrten mit Pferd oder Pony an.

Italiano :

La Calèche Lorétaine offre gite in carrozza con cavalli e pony il mercoledì, il sabato e la domenica dell’estate 2023.

Español :

La Calèche Lorétaine ofrece paseos en coche de caballos y ponis los miércoles, sábados y domingos del verano de 2023.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Anjou tourime