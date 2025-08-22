Circuit du Bois de nos Grâces Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Circuit du Bois de nos Grâces

Circuit du Bois de nos Grâces 49370 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 10900.0 Tarif :

Une belle promenade de 11 kilomètres sur petites routes et chemins vous est proposée au Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence). Combinez randonnée et farniente au plan d’eau du Petit-Anjou pour passer une agréable journée en Anjou bleu.

+33 2 41 92 86 83

English :

A beautiful walk of 11 kilometers on small roads and paths is proposed to you in Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence). Combine hiking and lazing around at the Petit-Anjou lake to spend a pleasant day in the Anjou Bleu.

Deutsch :

Eine schöne 11 km lange Wanderung auf kleinen Straßen und Wegen wird Ihnen in Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) angeboten. Kombinieren Sie Wandern und Faulenzen am Plan d’eau du Petit-Anjou, um einen angenehmen Tag im blauen Anjou zu verbringen.

Italiano :

A Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) viene proposta una bella passeggiata di 11 chilometri su stradine e sentieri. Combinate escursioni e relax al lago Petit-Anjou per trascorrere una piacevole giornata nell’Anjou Bleu.

Español :

En Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence) se ofrece un hermoso paseo de 11 kilómetros por pequeños caminos y senderos. Combine el senderismo y el descanso en el lago de Petit-Anjou para pasar un día agradable en el Anjou Bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime