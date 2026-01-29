Les 15h du jeu Accueil de loirsirs du Pey Val d’Erdre-Auxence

Les 15h du jeu

Accueil de loirsirs du Pey 4 Le Pey Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un rendez-vous autour du jeude plateau et d’ambiance, le samedi 25 avril 2026 au Louroux-Béconnais.

Un grand rendez-vous pour découvrir, jouer et s’amuser ensemble autour du jeu ! Au programme de la journée jeux d’ambiance, de plateau, de stratégie ou coopératifs, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Organisé par Ludiquement Louroux.

Entrée libre. A partir de 12 ans.

Gratuit (hors repas). .

Accueil de loirsirs du Pey 4 Le Pey Val d'Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire ludiquementlouroux@gmail.com

English :

A board game and atmosphere event on Saturday, April 25, 2026 at Le Louroux-Béconnais.

L’événement Les 15h du jeu Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu