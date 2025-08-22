SENTIER D’INTERPRÉTATION DU PARC DE LA BURELIÈRE Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

SENTIER D’INTERPRÉTATION DU PARC DE LA BURELIÈRE

Installé au sein du parc de La Burelière à La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), ce parcours ludique permet d’apprendre et d’enrichir ses connaissances sur la faune et la flore, tout en se baladant.

Located in the La Burelière Park in La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), this fun trail allows visitors to learn and enrich their knowledge of the fauna and flora while strolling around.

Dieser im Park La Burelière in La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence) eingerichtete spielerische Parcours ermöglicht es, bei einem Spaziergang etwas über die Tier- und Pflanzenwelt zu lernen und sein Wissen zu erweitern.

Allestito nel parco La Burelière a La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), questo divertente percorso permette di imparare e approfondire la conoscenza della flora e della fauna, passeggiando.

Instalado en el parque de La Burelière, en La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence), este divertido sendero le permite aprender y ampliar sus conocimientos sobre la flora y la fauna, mientras da un paseo.

