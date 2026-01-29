Théâtre Trop bon, trop con avec la compagnie les Incendiés La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence

Théâtre Trop bon, trop con avec la compagnie les Incendiés La Cornuaille

1 rue du Petit Mondouet Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Pièce de théâtre jouée par la troupe Les Incendiés du 14 au 26 avril 2026 à la Cornuaille.

Comédie écrite par Pascaline Terrien. .

+33 7 49 57 49 06 resa49370@gmail.com

English :

Play performed by the troupe: Les Incendiés from April 14 to 26, 2026 at La Cornuaille.

