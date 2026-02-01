Randonnée multisports Découverte du Printemps Le Louroux-Béconnais Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence

Randonnée multisports Découverte du Printemps Le Louroux-Béconnais

Randonées mutisports à la découverte du printemps le dimanche 26 avril 2026 au Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

29èmée édition de cette randonnées multisports à la découverte du printemps le dimanche 26 avril 2026.

Randonnée pédestre ou jogging, randonnée en VTT ou en vélo de route, partez sillonner les sentiers.

Départ de la salle Yves Huchet de 7h30 à 10h30.

Une participation sera demandée entre 4€ et 8€ (accès au parcours, ravitaillement et repas à l’arrivée).

Organisée par ASLB Cyclo. .

English :

Mutisports hikes to discover spring on Sunday April 26, 2026 at Le Louroux-Béconnais (Val d’Erdre Auxence).

