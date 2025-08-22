SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CHAPONNEAUX Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CHAPONNEAUX

SENTIER D’INTERPRÉTATION DES CHAPONNEAUX 49370 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire

Au Louroux-Béconnais, à 2 pas de l’étang du Petit-Anjou, découvrez le parcours d’interprétation du sentier des chaponneaux

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-dinterpretation-des-chaponneaux-val-derdre-auxence-fr-2956559/ +33 2 41 92 86 83

English :

In Louroux-Béconnais, a stone’s throw away from the pond of Petit-Anjou, discover the interpretation trail of the Chaponneaux Trail

Deutsch :

Entdecken Sie in Le Louroux-Béconnais, 2 Schritte vom Teich Petit-Anjou entfernt, den Interpretationsparcours des Kapellenpfades

Italiano :

A Louroux-Béconnais, a due passi dallo stagno del Petit-Anjou, scoprite il percorso di interpretazione dei chaponneaux

Español :

En Louroux-Béconnais, a dos pasos del estanque del Petit-Anjou, descubra el sendero de interpretación de los chaponneaux

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime