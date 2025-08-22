Balade en calèche avec la Calèche Lorétaine Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Balade en calèche avec la Calèche Lorétaine

Balade en calèche avec la Calèche Lorétaine Lieu-dit La Messerie 49370 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire

Envie d’une balade personnalisée en calèche avec cheval sur les chemins de La Cornuaille ? Un autre projet ? Contactez-nous pour préparer une sortie selon vos attentes.

+33 6 58 41 30 79

English :

Would you like a personalised horse-drawn carriage ride on the paths of La Cornuaille? Another project? Contact us to prepare an outing according to your expectations.

Deutsch :

Lust auf eine persönliche Fahrt in einer Kutsche mit Pferd auf den Wegen von La Cornuaille? Haben Sie ein anderes Projekt? Kontaktieren Sie uns, um einen Ausflug nach Ihren Vorstellungen vorzubereiten.

Italiano :

Desiderate un giro personalizzato in carrozza sulle strade di La Cornuaille? Un altro progetto? Contattateci per preparare una gita secondo le vostre aspettative.

Español :

¿Desea un paseo personalizado en coche de caballos por las carreteras de la Cornuaille? ¿Otro proyecto? Póngase en contacto con nosotros para preparar una salida acorde con sus expectativas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Anjou tourime