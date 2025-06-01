Balade et sentier du vignoble nyonsais Nyons Drôme

Balade et sentier du vignoble nyonsais Nyons Drôme vendredi 1 août 2025.

Balade et sentier du vignoble nyonsais

Balade et sentier du vignoble nyonsais 26110 Nyons Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade dans les beaux paysages du nyonsais permet de découvrir le vignoble des Côtes du Rhône. 8 haltes thématiques et une table de lecture explicitent le territoire, son histoire, le patrimoine ainsi que les spécificités viticoles de ce terroir.

https://www.dromeprovencale.fr/baronnies/ +33 4 75 26 10 35

English : Footpaths and walks aroun the Nyons Vineyards

Set in beautiful surroudings, this stroll enables you to discover or re-discover the vineyards « Côtes du Rhône du Nyonsais ». 8 thematic stops with a notice-board will explain the history and the inheritance of this specific « terroir ».

Deutsch : Balade et sentier du vignoble nyonsais

Dieser Spaziergang durch die schönen Landschaften von Nyonsais ermöglicht es Ihnen, das Weinbaugebiet der Côtes du Rhône zu entdecken. 8 thematische Haltepunkte und ein Lesetisch erklären das Gebiet, seine Geschichte, das Kulturerbe sowie die Besonderheiten des Weinbaus in dieser Gegend.

Italiano :

Questa passeggiata attraverso gli splendidi paesaggi della regione del Nyonsais permette di scoprire i vigneti della Côtes du Rhône. 8 tappe tematiche e un tavolo di lettura illustrano il territorio, la sua storia, il patrimonio e le specificità della zona vitivinicola.

Español : Balade et sentier du vignoble nyonsais

Este paseo por los bellos paisajes de la región de Nyonsais permite descubrir los viñedos de Côtes du Rhône. 8 paradas temáticas y una mesa de lectura explican el territorio, su historia, el patrimonio y las especificidades de la zona vitivinícola.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme