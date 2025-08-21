Balade interactive Baludik À la découverte du bourg de Bouzillé

49530 Orée d'Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

Une visite intéractive dans la commune de Bouzillé. Un jeu grandeur nature pour découvrir le bourg de Bouzillé de façon ludique et intéractive.

https://baludik.fr/parcours/2417-a-la-decouverte-du-bourg-de-bouzille/ +33 2 40 83 50 13

English :

An interactive tour of Bouzillé. A life-size game to discover the town of Bouzillé in a fun and interactive way.

Deutsch :

Ein interaktiver Besuch in der Gemeinde Bouzillé. Ein lebensgroßes Spiel, um den Marktflecken Bouzillé auf spielerische und interaktive Weise zu entdecken.

Italiano :

Un tour interattivo di Bouzillé. Un gioco a grandezza naturale per scoprire la città di Bouzillé in modo divertente e interattivo.

Español :

Un recorrido interactivo por Bouzillé. Un juego a tamaño real para descubrir la ciudad de Bouzillé de forma divertida e interactiva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime