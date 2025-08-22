Balade interactive Baludik En quête de plantes

Balade interactive Baludik En quête de plantes 49270 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Muni de votre smartphone, partez en quête de la mystérieuse île Bridon, située en bord de Loire, et qui semble avoir totalement disparue.

https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1099-enquete-de-plantes-sur-lile-bridon-a-la-recherche-de-lile-disparue +33 2 40 83 50 13

English :

Armed with your smartphone, set off on a quest to find the mysterious Bridon Island, located on the banks of the Loire, which seems to have completely disappeared.

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Suche nach der mysteriösen Insel Bridon, die sich am Ufer der Loire befindet und völlig verschwunden zu sein scheint.

Italiano :

Armati di smartphone, partite alla ricerca della misteriosa Isola di Bridon, situata sulle rive della Loira, che sembra essere completamente scomparsa.

Español :

Armado con su smartphone, parta en busca de la misteriosa isla de Bridon, situada a orillas del Loira, que parece haber desaparecido por completo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime