Balade interactive Baludik Kimamila

49510 Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

A l’aide des indices qui vous seront divulgués au fil d’une dizaine d’étapes, partez à la découverte de la commune de la Jubaudière.

https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b2531-kimamila-beaupreau_en_mauges-maine_et_loire-49

English :

With the help of the clues that will be revealed to you over a dozen stages, set out to discover the town of La Jubaudière.

Deutsch :

Entdecken Sie die Gemeinde La Jubaudière mithilfe von Hinweisen, die Ihnen in zehn Etappen mitgeteilt werden.

Italiano :

Con l’aiuto di indizi che vi verranno rivelati nel corso di una decina di tappe, partite alla scoperta del comune di La Jubaudière.

Español :

Con la ayuda de pistas que se le irán revelando a lo largo de una decena de etapas, salga a descubrir el municipio de La Jubaudière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Anjou tourime