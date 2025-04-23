Balade interactive Baludik « Sur les pas de Du Bellay » Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Balade interactive Baludik « Sur les pas de Du Bellay » Orée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Balade interactive Baludik « Sur les pas de Du Bellay »

Balade interactive Baludik « Sur les pas de Du Bellay » 49530 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Muni de votre smartphone, partez sur les pas du célèbre poète Joachim du Bellay. Une balade ludique et originale à faire en famille !

https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1935-promenade_dans_lire_sur_les_pas_de_du_bellay-oree_d_anjou-maine_et_loire-49 +33 2 40 09 04 13

English :

With your smartphone, follow in the footsteps of the famous poet Joachim du Bellay. A fun and original walk for the whole family!

Deutsch :

Begeben Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Spuren des berühmten Dichters Joachim du Bellay. Ein spielerischer und origineller Spaziergang für die ganze Familie!

Italiano :

Armati di smartphone, partite sulle tracce del famoso poeta Joachim du Bellay. Una passeggiata divertente e originale per tutta la famiglia!

Español :

Armado con su teléfono inteligente, siga los pasos del famoso poeta Joachim du Bellay. Un paseo divertido y original para toda la familia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime