Balade interactive Baludik « Sur les pas de Du Bellay »

Muni de votre smartphone, partez sur les pas du célèbre poète Joachim du Bellay. Une balade ludique et originale à faire en famille !
https://baludik.fr/balades/fiche_balade_parcours-b1935-promenade_dans_lire_sur_les_pas_de_du_bellay-oree_d_anjou-maine_et_loire-49 +33 2 40 09 04 13
English :
With your smartphone, follow in the footsteps of the famous poet Joachim du Bellay. A fun and original walk for the whole family!
Deutsch :
Begeben Sie sich mit Ihrem Smartphone auf die Spuren des berühmten Dichters Joachim du Bellay. Ein spielerischer und origineller Spaziergang für die ganze Familie!
Italiano :
Armati di smartphone, partite sulle tracce del famoso poeta Joachim du Bellay. Una passeggiata divertente e originale per tutta la famiglia!
Español :
Armado con su teléfono inteligente, siga los pasos del famoso poeta Joachim du Bellay. Un paseo divertido y original para toda la familia
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime