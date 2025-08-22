Balade les Caminous Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Balade les Caminous

Balade les Caminous Parking de la piscine du Fraisse 43400 Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Vous allez découvrir la particularité du Chambon un village vert ! On se croirait en pleine nature.

http://www.ot-hautlignon.com/ +33 4 71 59 71 56

English :

You will discover the particularity of Le Chambon a green village ! It’s like being in the middle of nature.

Deutsch :

Sie werden die Besonderheit von Le Chambon entdecken: ein grünes Dorf! Man hat das Gefühl, mitten in der Natur zu sein.

Italiano :

Scoprirete la particolarità di Le Chambon: un villaggio verde! È come essere in mezzo alla natura.

Español :

Descubrirá la particularidad de Le Chambon: ¡un pueblo verde! Es como estar en medio de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme