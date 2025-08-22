Balade mi-ville / mi-chemin à Lormes Lormes Nièvre

Balade mi-ville mi-chemin à Lormes A pieds Facile

Balade mi-ville mi-chemin à Lormes 5 Route d’Avallon 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3700.0 Tarif :

Cette balade au départ de l’Office de Tourisme est proposée pour les familles et possible avec des enfants en poussette Compacte . Découvrez notre petite ville de Lormes, au charme subtile ses ruelles, petits chemins, son patrimoine et sites naturels. Profitez de cet instant pour faire des pauses ludiques sur nos aires de jeux et savourer un goûter bien mérité avec vos enfants !

Facile

+33 3 86 22 82 74

English :

This walk, starting from the Tourist Office, is proposed for families and possible with children in a Compact stroller. Discover our small town of Lormes, with its subtle charm: its alleys, small paths, its heritage and natural sites. Take advantage of this moment to have fun on our playgrounds and enjoy a well-deserved snack with your children!

Deutsch :

Dieser Spaziergang, der am Fremdenverkehrsamt beginnt, wird für Familien angeboten und ist auch mit Kindern im Kinderwagen Compacte möglich. Entdecken Sie unsere kleine Stadt Lormes mit ihrem subtilen Charme: ihre Gassen, kleinen Wege, ihr Kulturerbe und ihre natürlichen Sehenswürdigkeiten. Nutzen Sie die Zeit für Spielpausen auf unseren Spielplätzen und genießen Sie einen wohlverdienten Snack mit Ihren Kindern!

Italiano :

Questa passeggiata, con partenza dall’Ufficio del Turismo, è proposta per le famiglie ed è possibile con bambini in passeggino compatto . Scoprite la nostra piccola città di Lormes, con il suo fascino sottile: le sue stradine, i suoi piccoli sentieri, il suo patrimonio e i suoi siti naturali. Approfittate di questo momento per divertirvi nei nostri parchi giochi e per gustare una meritata merenda con i vostri bambini!

Español :

Este paseo, que parte de la Oficina de Turismo, se propone a las familias y es posible con niños en un cochecito Compact . Descubra nuestra pequeña ciudad de Lormes, con su sutil encanto: sus callejuelas, sus pequeños senderos, su patrimonio y sus parajes naturales. Aproveche este momento para divertirse en nuestros parques infantiles y disfrutar con sus hijos de una merecida merienda

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data