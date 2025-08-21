Balade Nature et Patrimoine Aigre Charente
Balade Nature et Patrimoine Aigre Charente vendredi 1 mai 2026.
Balade Nature et Patrimoine
Balade Nature et Patrimoine A côté du Bureau d’accueil municipal 16140 Aigre Charente Nouvelle-Aquitaine
Aigre, une commune construite sur un marais.
English :
Aigre, a commune built on a marsh.
Deutsch :
Aigre, eine Gemeinde, die auf einem Sumpfgebiet errichtet wurde.
Italiano :
Aigre, un comune costruito su una palude.
Español :
Aigre, un municipio construido sobre un pantano.
