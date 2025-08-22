Boucle vélo n°33 A Aigre Aigre Charente

Boucle vélo n°33 A Aigre

Boucle vélo n°33 A Aigre Place derrière la Mairie 16140 Aigre Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Boucle familiale de 7,9km autour d’Aigre et Villejésus

+33 5 45 20 39 91

English :

7.9km family loop around Aigre and Villejésus

Deutsch :

7,9 km langer Familienrundweg um Aigre und Villejésus

Italiano :

7,9 km di percorso per famiglie intorno a Aigre e Villejésus

Español :

Recorrido familiar de 7,9 km alrededor de Aigre y Villejésus

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme