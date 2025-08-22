Sentier des moulins Aigre Aigre Charente

Sentier des moulins Aigre

Sentier des moulins Aigre Place de l'église 16140 Aigre Charente Nouvelle-Aquitaine

Aujourd’hui fusionnée avec Aigre, Villejésus est une commune très étendue et compte de nombreux hameaux dont certains ont une histoire ancienne.

https://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Now merged with Aigre, Villejésus is a very large commune with many hamlets, some of which have a long history.

Deutsch :

Villejésus, das heute mit Aigre zusammengeschlossen ist, ist eine sehr große Gemeinde mit vielen Weilern, von denen einige eine lange Geschichte haben.

Italiano :

Oggi fuso con Aigre, Villejésus è un comune molto esteso con molte frazioni, alcune delle quali hanno una lunga storia.

Español :

Actualmente fusionado con Aigre, Villejésus es un municipio muy extenso con numerosas aldeas, algunas de ellas con una larga historia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme