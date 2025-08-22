Sentier d’Aigre à Villejésus Aigre Charente

Sentier d’Aigre à Villejésus

Sentier d’Aigre à Villejésus Place des halles 16140 Aigre Charente Nouvelle-Aquitaine

Aujourd’hui fusionnée , la commune nouvelle d’Aigre est classée dans les Fins Bois, dans la zone d’appellation d’origine contrôlée du cognac. L’Aume qui arrose le sud de la commune, fait le lien entre Aigre et Villejésus.

English :

Today, the new commune of Aigre is part of the Fins Bois region, in the Cognac appellation zone. The Aume, which flows through the south of the commune, links Aigre and Villejésus.

Deutsch :

Die heute fusionierte neue Gemeinde Aigre gehört zu den Fins Bois, einem Gebiet mit der kontrollierten Herkunftsbezeichnung Cognac. Der Fluss Aume, der den Süden der Gemeinde bewässert, stellt die Verbindung zwischen Aigre und Villejésus her.

Italiano :

Il nuovo comune di Aigre fa ora parte della regione di Fins Bois, nella zona di denominazione del Cognac. L’Aume, che attraversa il sud del comune, costituisce il collegamento tra Aigre e Villejésus.

Español :

El nuevo municipio de Aigre forma parte de la región de Fins Bois, en la zona de denominación de Cognac. El Aume, que fluye por el sur del municipio, constituye el nexo de unión entre Aigre y Villejésus.

