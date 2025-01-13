Boucle vélo n°33 B Aigre Aigre Charente

Un circuit découverte de 34km où vous pourrez suivre la rivière l’Aume et admirer les riches historiques de Tusson.

English :

A 34km discovery trail where you can follow the Aume river and admire Tusson’s rich history.

Deutsch :

Eine 34 km lange Entdeckungstour, auf der Sie dem Fluss Aume folgen und die reichen historischen Gebäude von Tusson bewundern können.

Italiano :

Un percorso di scoperta di 34 km in cui è possibile seguire il fiume Aume e ammirare la ricca storia di Tusson.

Español :

Un sendero de descubrimiento de 34 km donde podrá seguir el río Aume y admirar la rica historia de Tusson.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme