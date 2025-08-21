Boucle vélo n°33 C Aigre Aigre Charente

Boucle vélo n°33 C Aigre

Boucle vélo n°33 C Aigre Place derrière la Mairie 16140 Aigre Charente Nouvelle-Aquitaine

Un circuit exploration de 60km où vous frôlerez la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, avant de repartir vers Saint-Fraigne et Tusson.

+33 5 45 20 39 91

A 60km exploration circuit where you’ll skirt the Charente-Maritime and Deux-Sèvres regions, before heading back to Saint-Fraigne and Tusson.

Eine 60 km lange Erkundungstour, bei der Sie die Charente-Maritime und die Deux-Sèvres streifen, bevor Sie nach Saint-Fraigne und Tusson zurückfahren.

Questo tour esplorativo di 60 km vi condurrà nelle regioni della Charente-Maritime e delle Deux-Sèvres, prima di tornare a Saint-Fraigne e Tusson.

Este recorrido de exploración de 60 km le llevará por las regiones de Charente-Maritime y Deux-Sèvres, antes de regresar a Saint-Fraigne y Tusson.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme