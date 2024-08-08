Balade pédestre d’Hannibal Val-Cenis Savoie
Balade pédestre d’Hannibal Val-Cenis Savoie vendredi 1 août 2025.
Balade pédestre d’Hannibal
Balade pédestre d’Hannibal 5 rue de Loutraz 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Imaginez-vous traverser Val Cenis Bramans sur le dos d’un éléphant? Finissez par un petit tour jusqu’au quartier du Verney et laissez-vous transporter dans l’histoire d’Hannibal et de sa caravane.
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06
English : Hannibal walking tour
Imagine crossing Val Cenis Bramans on the back of an elephant? Finish the tour with a trip to the Verney district and let yourself be transported into the story of Hannibal and his caravan.
Deutsch :
Können Sie sich vorstellen, auf dem Rücken eines Elefanten durch Val Cenis Bramans zu reiten? Machen Sie zum Abschluss einen kleinen Spaziergang durch das Viertel Verney und lassen Sie sich in die Geschichte von Hannibal und seiner Karawane entführen.
Italiano :
Immaginate di attraversare la Val Cenis Bramans a dorso di elefante? Concludete con una gita nel quartiere di Verney e lasciatevi trasportare indietro nel tempo nella storia di Annibale e della sua carovana.
Español :
¿Se imagina cruzar Val Cenis Bramans a lomos de un elefante? Termine con una excursión al distrito de Verney y déjese transportar en el tiempo a la historia de Aníbal y su caravana.
