Boucle pédestre de Bérold de Saxe Val-Cenis Savoie

Boucle pédestre de Bérold de Saxe

Boucle pédestre de Bérold de Saxe Rue du clot 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une manière ludique de partir à la découverte du Monolithe, au cœur de sa forêt. Prenez-vous au jeu et réinventez une balade très appréciée par petits et grands.

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Bérold de Saxe walking loop

Here’s a fun way to explore the Monolith, at the heart of the forest. Take to

the game and reinvent a hike that’s much appreciated by young and old.

Deutsch :

Eine spielerische Art, den Monolithen im Herzen seines Waldes zu entdecken. Nehmen Sie das Spiel an und erfinden Sie einen Spaziergang neu, der bei Groß und Klein sehr beliebt ist.

Italiano :

Un modo divertente per scoprire il Monolite, nel cuore della sua foresta. Unitevi al divertimento e reinventate una passeggiata amata da grandi e piccini.

Español :

Una forma divertida de descubrir el Monolito, en el corazón de su bosque. Únete a la diversión y reinventa un paseo que gusta a grandes y pequeños.

