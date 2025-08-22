Explorer Termignon à pied A la découverte du village Val-Cenis Savoie

Explorer Termignon à pied A la découverte du village

Explorer Termignon à pied A la découverte du village Place de la Vanoise 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit pédestre dans le village de Val-Cenis Termignon. Découverte de l’histoire et du patrimoine du village à travers 21 panneaux explicatifs implantés tout au long du parcours.

+33 4 79 05 99 06

English : Explore Termignon on foot: Discovering the village

Walking trail through the village of Val Cenis-Termignon. Discover the history of the village and its various monuments through 21 explanatory panels set up along the route.

Deutsch :

Rundgang durch das Dorf Val-Cenis Termignon. Entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe des Dorfes anhand von 21 erklärenden Tafeln, die entlang des Weges aufgestellt sind.

Italiano :

Percorso a piedi attraverso il villaggio di Val-Cenis Termignon. Scoprite la storia e il patrimonio del villaggio attraverso 21 pannelli esplicativi allestiti lungo il percorso.

Español :

Recorrido a pie por el pueblo de Val-Cenis Termignon. Descubra la historia y el patrimonio del pueblo a través de 21 paneles explicativos instalados a lo largo del recorrido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme