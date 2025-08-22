Les Chemins de l’Histoire Circuit des chapelles de Lanslevillard Val-Cenis Savoie

Les Chemins de l’Histoire Circuit des chapelles de Lanslevillard

Les Chemins de l’Histoire Circuit des chapelles de Lanslevillard Chapelle Saint Roch 73480 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit vous mènera à la découverte des chapelles de Lanslevillard, restaurées et aménagées pour vous faire découvrir l’histoire et le patrimoine du village. Vous récupérez les clés à la chapelle St Roch et faites ensuite l’itinéraire à votre rythme.

https://www.valcenis.com/ +33 4 79 05 99 06

English : The History Trail Lanslevillard Chapel Tour

This circuit will lead you to discover the chapels of Lanslevillard, restored and furnished to help you discover the history and heritage of the village. You collect the keys at the St Roch chapel and then follow the route at your own pace.

Deutsch :

Dieser Rundgang führt Sie zu den Kapellen von Lanslevillard, die restauriert und eingerichtet wurden, um Ihnen die Geschichte und das Kulturerbe des Dorfes näher zu bringen. Sie holen die Schlüssel an der Kapelle St. Roch ab und gehen dann die Route in Ihrem eigenen Rhythmus.

Italiano :

Questa visita vi condurrà alla scoperta delle cappelle di Lanslevillard, restaurate e allestite per farvi scoprire la storia e il patrimonio del villaggio. Si ritirano le chiavi presso la cappella di St Roch e si segue il percorso al proprio ritmo.

Español :

Esta visita le llevará a descubrir las capillas de Lanslevillard, restauradas y acondicionadas para ayudarle a descubrir la historia y el patrimonio del pueblo. Se recogen las llaves en la capilla de San Roque y luego se sigue la ruta a su propio ritmo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme