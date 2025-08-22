Sentier botanique à pied Val-Cenis Savoie
Sentier botanique à pied Val-Cenis Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier botanique à pied
Sentier botanique à pied 70 route de Planchamp 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Empruntez ce sentier d’un pas léger pour mieux comprendre l’étage montagnard sur un adret ensoleillé. Il vous offrira la plupart de ses richesses en début d’été. Un enseignement grandeur nature.
http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06
English : Botanical walking trail
Take this trail for an easygoing journey on the sunny side of the mountain,
to get to know the mountain zone better. In early summer, it’s decked out
in splendour. Nature reveals its secrets.
Deutsch :
Gehen Sie diesen Weg mit leichtem Schritt, um die Bergstufe auf einem sonnigen Hang besser zu verstehen. Im Frühsommer wird er Ihnen den größten Teil seines Reichtums bieten. Ein Lehrstück in Naturgröße.
Italiano :
Passeggiate tranquillamente lungo questo sentiero per comprendere meglio il terreno montuoso su un versante soleggiato. La maggior parte delle sue ricchezze saranno esposte all’inizio dell’estate. Una lezione a grandezza naturale.
Español :
Pasee tranquilamente por este sendero para conocer mejor las montañas de una ladera soleada. La mayoría de sus riquezas estarán expuestas a principios de verano. Una lección a tamaño natural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme