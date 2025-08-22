Les parcours à thème des Amis du Patrimoine Val-Cenis Savoie

Les parcours à thème des Amis du Patrimoine

L’association les Amis du Patrimoine vous propose de découvrir les 2 hameaux de Val Cenis Bramans à travers 2 thématiques illustrées par des panneaux explicatifs les métiers d’antan et les édifices religieux.

https://www.valcenis.com/ +33 4 79 05 99 06

English : The theme trails of the Friends of Heritage

The Friends of Heritage association invites you to discover the 2 hamlets of Val Cenis Bramans through 2 themes illustrated by explanatory panels: trades of yesteryear and religious buildings.

Deutsch :

Der Verein Les Amis du Patrimoine bietet Ihnen die Möglichkeit, die beiden Weiler von Val Cenis Bramans anhand von zwei Themen zu entdecken, die durch Schautafeln illustriert werden: alte Berufe und religiöse Gebäude.

Italiano :

L’associazione Amici del Patrimonio vi offre la possibilità di scoprire le 2 frazioni della Val Cenis Bramans attraverso 2 temi illustrati da pannelli esplicativi: i mestieri di un tempo e gli edifici religiosi.

Español :

La asociación Amigos del Patrimonio le ofrece la oportunidad de descubrir las 2 aldeas de Val Cenis Bramans a través de 2 temas ilustrados por paneles explicativos: los oficios de antaño y los edificios religiosos.

