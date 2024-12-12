Sentier pédestre sylvicole Val-Cenis Savoie

Sentier pédestre sylvicole Route de l’église 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Promenons-nous dans les bois… Une balade forestière entre Sollières et Sardières pour découvrir différentes essences endémiques. Goûtez à ce concentré forestier au cœur de la vallée.

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Forestry footpath

A stroll through the woods, from Sollières to Sardières, to discover various endemic species. Enjoy a condensed taste of the forest, at the heart of the valley.

Deutsch :

Machen wir einen Spaziergang durch den Wald? Ein Waldspaziergang zwischen Sollières und Sardières, um verschiedene endemische Baumarten zu entdecken. Probieren Sie den konzentrierten Wald im Herzen des Tals.

Italiano :

Passeggiata nel bosco… Una passeggiata nel bosco tra Sollières e Sardières alla scoperta di diverse specie endemiche. Assaggiate questo concentrato di bosco nel cuore della valle.

Español :

¿Un paseo por el bosque? Un paseo por el bosque entre Sollières y Sardières para descubrir diferentes especies endémicas. Disfrute de este concentrado forestal en el corazón del valle.

