Balade Tour du lac de Nantua Nantua Ain

Balade Tour du lac de Nantua 14 rue du docteur mercier 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Le tour du lac de Nantua offre un itinéraire sécurisé, dont 80 % sont réservés aux piétons et aux cyclistes. Que vous soyez sportif aguerri ou amateur de balades tranquilles, profitez d’une promenade dans le cadre naturel exceptionnel du lac de Nantua.

English :

The tour of Lac de Nantua offers a safe itinerary, 80% of which is reserved for pedestrians and cyclists. Whether you’re a seasoned sportsman or a lover of leisurely strolls, enjoy a walk in the exceptional natural setting of Lac de Nantua.

Deutsch :

Die Umrundung des Sees von Nantua bietet eine sichere Route, von der 80 % Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sind. Ob Sie nun ein erfahrener Sportler oder ein Liebhaber ruhiger Spaziergänge sind, genießen Sie einen Spaziergang in der außergewöhnlichen natürlichen Umgebung des Sees von Nantua.

Italiano :

Il giro del Lac de Nantua è un percorso sicuro, riservato per l’80% a pedoni e ciclisti. Che siate sportivi o amanti delle passeggiate tranquille, godetevi una passeggiata nell’eccezionale scenario naturale del Lac de Nantua.

Español :

El recorrido del Lac de Nantua es una ruta segura, reservada en un 80% a peatones y ciclistas. Tanto si es un gran deportista como un amante de los paseos tranquilos, disfrute de un paseo por el excepcional entorno natural del Lac de Nantua.

