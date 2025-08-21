Col de Belleroche depuis Nantua Nantua Ain
Col de Belleroche depuis Nantua Nantua Ain vendredi 1 mai 2026.
Col de Belleroche depuis Nantua
Col de Belleroche depuis Nantua Panneau de départ 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le Col de Belleroche offre une montée facile dans un environnement de prairies de montagne et de résineux. Difficultés minimes et tranquillité assurée malgré un pourcentage maximum de 9,4%.
http://www.ain-tourisme.com/ +33 4 74 32 31 30
English :
The Col de Belleroche offers an easy climb in an environment of mountain meadows and conifers. Minimal difficulties and quietness assured despite a maximum percentage of 9.4%.
Deutsch :
Der Col de Belleroche bietet einen leichten Aufstieg in einer Umgebung mit Bergwiesen und Nadelbäumen. Geringe Schwierigkeiten und garantierte Ruhe trotz eines maximalen Prozentsatzes von 9,4%.
Italiano :
Il Col de Belleroche è una salita facile attraverso prati di montagna e conifere. Difficoltà minime e tranquillità garantita nonostante una pendenza massima del 9,4%.
Español :
El Col de Belleroche es una subida fácil a través de prados de montaña y coníferas. Dificultad mínima y tranquilidad garantizada a pesar de una pendiente máxima del 9,4%.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme