Col de Belleroche depuis Nantua Nantua Ain

Col de Belleroche depuis Nantua

Col de Belleroche depuis Nantua Panneau de départ 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Le Col de Belleroche offre une montée facile dans un environnement de prairies de montagne et de résineux. Difficultés minimes et tranquillité assurée malgré un pourcentage maximum de 9,4%.

http://www.ain-tourisme.com/ +33 4 74 32 31 30

English :

The Col de Belleroche offers an easy climb in an environment of mountain meadows and conifers. Minimal difficulties and quietness assured despite a maximum percentage of 9.4%.

Deutsch :

Der Col de Belleroche bietet einen leichten Aufstieg in einer Umgebung mit Bergwiesen und Nadelbäumen. Geringe Schwierigkeiten und garantierte Ruhe trotz eines maximalen Prozentsatzes von 9,4%.

Italiano :

Il Col de Belleroche è una salita facile attraverso prati di montagna e conifere. Difficoltà minime e tranquillità garantita nonostante una pendenza massima del 9,4%.

Español :

El Col de Belleroche es una subida fácil a través de prados de montaña y coníferas. Dificultad mínima y tranquilidad garantizada a pesar de una pendiente máxima del 9,4%.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme