Parcours VTT 65 bleu Plaine de Saint Martin Espace FFC Ain Forestière Nantua Ain
Parcours VTT 65 bleu Plaine de Saint Martin Espace FFC Ain Forestière Avenue du Dr Grezel 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit familial très facile à faible dénivelé mêlant petits chemins et piste cyclable autour du lac de Nantua.
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English :
A very easy, low-level family circuit combining small paths and cycle tracks around Lake Nantua.
Deutsch :
Sehr leichte Familienroute mit geringen Höhenunterschieden, die kleine Wege und Radwege rund um den See von Nantua miteinander verbindet.
Italiano :
Un percorso per famiglie molto facile e poco impegnativo che combina piccoli sentieri e piste ciclabili intorno al lago Nantua.
Español :
Un sendero familiar muy fácil y de nivel bajo que combina pequeñas pistas y carriles bici alrededor del lago Nantua.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme