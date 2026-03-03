Spectacle Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves Rue du Dr Grézel Nantua
Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
2026-04-25
Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain accueille le spectacle Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves à l’Espace André Malraux de Nantua.
Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
English :
The Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain welcomes the show Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves at the Espace André Malraux in Nantua.
