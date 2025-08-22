Circuit Jurassic Vélo Tours n° 42 Le tour des Monts d’Ain par la Chartreuse de Meyriat Nantua Ain

Circuit Jurassic Vélo Tours n° 42 Le tour des Monts d’Ain par la Chartreuse de Meyriat

Circuit Jurassic Vélo Tours n° 42 Le tour des Monts d’Ain par la Chartreuse de Meyriat Avenue du Dr Grezel 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Lacs, étangs et sources, entre nature et histoire! Depuis la cluse de Nantua, se succèdent la grande forêt de Meyriat, les étangs et combes bordant le plateau de Retord au rythme de l’histoire des moines chartreux et des ouvriers des glacières de Sylans

https://www.jurassicvelotours.fr/

English : Jurassic Vélo Tours n° 42 Tour of the Monts d’Ain via the Chartreuse de Meyriat

Lakes, ponds and springs, between nature and history! From the cluse de Nantua, the great forest of Meyriat, the ponds and coombs lining the Retord plateau follow in the footsteps of the Carthusian monks and the workers at the Sylans iceworks.

Deutsch : Jurassic Vélo Tours n° 42 Die Tour der Monts d’Ain durch das Kartäuserkloster von Meyriat

Seen, Teiche und Quellen, zwischen Natur und Geschichte! Von der Klus von Nantua aus geht es weiter zum großen Wald von Meyriat, zu den Teichen und Tälern am Rande des Plateaus von Retord, im Rhythmus der Geschichte der Karthäusermönche und der Arbeiter der Eisdielen von Sylans

Italiano :

Laghi, stagni e sorgenti, tra natura e storia! Dalla valle di Nantua, dalla grande foresta di Meyriat, dagli stagni e dalle coombe che costeggiano l’altopiano di Retord, seguite le tracce dei monaci certosini e degli operai della ghiacciaia di Sylans

Español :

Lagos, estanques y fuentes, ¡entre naturaleza e historia! Desde el valle de Nantua, el gran bosque de Meyriat, los estanques y los coombs que bordean la meseta de Retord, siga las huellas de los monjes cartujos y de los trabajadores de las fábricas de hielo de Sylans

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme