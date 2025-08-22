Route des Sapins du Haut-Bugey Nantua Ain

Route des Sapins du Haut-Bugey

Route des Sapins du Haut-Bugey
Office de Tourisme de Nantua (siège social de la Route)
01130 Nantua
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

Composée d’une mosaïque de paysages, le Haut-Bugey doit sa diversité à sa juxtaposition avec les montagnes du Jura au Nord, le Pays de Gex à l’Est, le Bugey au Sud et est délimitée à l’Ouest par la rivière d’Ain, frontière naturelle.

+33 4 74 32 38 69

English :

A real mosaic of landscapes, the Haut-Bugey area owes its diversity to its geographical situation between the Jura to the north, the Pays de Gex to the east, Le Bugey to the south, and the natural boundary of the River Ain to the west.

Deutsch :

Die Region Haut-Bugey besteht aus einem Mosaik von Landschaften und verdankt ihre Vielfalt der Tatsache, dass sie im Norden an das Juragebirge, im Osten an das Pays de Gex und im Süden an das Bugey-Gebirge angrenzt und im Westen durch den Fluss Ain als natürliche Grenze abgegrenzt wird.

Italiano :

Composto da un mosaico di paesaggi, l’Haut-Bugey deve la sua diversità alla giustapposizione con le montagne del Giura a nord, il Pays de Gex a est, il Bugey a sud ed è delimitato a ovest dal fiume Ain, un confine naturale.

Español :

Compuesto por un mosaico de paisajes, el Haut-Bugey debe su diversidad a su yuxtaposición con las montañas del Jura al norte, el Pays de Gex al este, el Bugey al sur y está limitado al oeste por el río Ain, una frontera natural.

