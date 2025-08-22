Balade Voie douce du Lange Oyonnax Ain

Balade Voie douce du Lange

Balade Voie douce du Lange Place Vaillant Couturier 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes

La voie douce du Lange relie Oyonnax à Nantua. Idéale pour la marche, elle offre un parcours plat et agréable de 3 m de large, partagé avec cyclistes et rollers. Accessible à tous, elle convient aussi aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

English :

The voie douce du Lange links Oyonnax to Nantua. Ideal for walking, it offers a flat, pleasant 3?m-wide route, shared with cyclists and rollerbladers. Accessible to all, it is also suitable for baby carriages and people with reduced mobility.

Deutsch :

Der sanfte Weg des Lange verbindet Oyonnax mit Nantua. Er ist ideal zum Gehen und bietet eine flache und angenehme Strecke von 3 m Breite, die von Radfahrern und Inline-Skatern gemeinsam genutzt wird. Der Weg ist für alle zugänglich und eignet sich auch für Kinderwagen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

La strada a doppia corsia Lange collega Oyonnax a Nantua. Ideale per le passeggiate, offre un percorso pianeggiante e piacevole di 3 metri di larghezza, condiviso con ciclisti e rollerbladers. Accessibile a tutti, è adatta anche ai passeggini e alle persone a mobilità ridotta.

Español :

La autovía de Lange une Oyonnax con Nantua. Ideal para pasear, ofrece un recorrido llano y agradable de 3 m de ancho, compartido con ciclistas y patinadores. Accesible a todos, también es apta para cochecitos de niños y personas con movilidad reducida.

