Danse Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc Centre Culturel Aragon Oyonnax
Danse Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc Centre Culturel Aragon Oyonnax mardi 28 avril 2026.
Oyonnax
Danse Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
La Vouivre Même pas peur ! Lux propose un vision poétique, qui invite avec douceur, à explorer l’antre de l’obscurité, ses visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
La Vouivre: Don’t be afraid! Lux offers a poetic vision, gently inviting us to explore the lair of darkness, its many faces, and by contrast, the mystery of the sparkling crests of light.
L’événement Danse Lux ou la petite fille qui avait peur du blanc Oyonnax a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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