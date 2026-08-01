Exposition En Dehors du Cadre Jean-Jacques Dalmais En dehors du cadre Oyonnax
mardi 11 août 2026 · En dehors du cadre · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Exposition En Dehors du Cadre Jean-Jacques Dalmais
En dehors du cadre 3 rue Brunet Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-11
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-11
Prolongation ! Jean-Jacques Dalmais Interaction entre matière, énergie et émotions.
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En dehors du cadre 3 rue Brunet Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 50 11 47
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English :
Extension! Jean-Jacques Dalmais: Interaction—between matter, energy, and emotions.
L’événement Exposition En Dehors du Cadre Jean-Jacques Dalmais Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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