Randonnée La Forêt de Niermes Oyonnax Ain

Randonnée La Forêt de Niermes Rue Francoise Dolto 01100 Oyonnax Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous permettra de découvrir le belvédère du Haut Crêt, le hameau d’Ablatrix et redescendre sur l’ancienne route qui menait jadis à Oyonnax.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

This loop will take you to the Haut Crêt lookout, the hamlet of Ablatrix and back down to the old road that once led to Oyonnax.

Auf diesem Rundweg können Sie den Aussichtspunkt Haut Crêt und den Weiler Ablatrix entdecken und auf der alten Straße, die einst nach Oyonnax führte, wieder hinabsteigen.

Questo anello vi porterà al belvedere dell’Haut Crêt, alla frazione di Ablatrix e di nuovo alla vecchia strada che un tempo conduceva a Oyonnax.

Este bucle le llevará al mirador de Haut Crêt, a la aldea de Ablatrix y de vuelta a la antigua carretera que conducía a Oyonnax.

