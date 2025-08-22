Balades et randonnées à Vathiménil le trapé Vathiménil Meurthe-et-Moselle

Balades et randonnées à Vathiménil le trapé Adultes En VTT

Parmi les neuf parcours de randonnée mis en place sur la commune de Vathiménil pour sillonner prés, champs et bois environnants, celui de la Sablonnière vous propose une escapade à pied ou à vélo de 7,6 km. Veuillez vous renseignez-vous sur les jours de chasse et prêter attention à la présence de potentiels panneaux sur place.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=48.50609336430295%2C6.625713554451682&z=15&mid=1BCML31kSQuT9f4fyzh7hXaaGanC5YP4 +33 3 83 89 48 15

English :

Among the nine hiking trails set up in the commune of Vathiménil to crisscross the surrounding meadows, fields and woods, the one at La Sablonnière offers you a 7.6 km walk or bike ride. Please inquire about the hunting days and pay attention to the presence of potential signs on the spot.

Deutsch :

Von den neun Wanderwegen, die in der Gemeinde Vathiménil eingerichtet wurden, um die umliegenden Wiesen, Felder und Wälder zu durchqueren, bietet Ihnen der Wanderweg La Sablonnière einen 7,6 km langen Ausflug zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bitte informieren Sie sich über die Jagdtage und achten Sie auf mögliche Schilder vor Ort.

Italiano :

Tra i nove sentieri escursionistici allestiti nel comune di Vathiménil per attraversare i prati, i campi e i boschi circostanti, il sentiero della Sablonnière offre una passeggiata a piedi o in bicicletta di 7,6 km. Informatevi sui giorni di caccia e fate attenzione ai cartelli presenti in loco.

Español :

Entre las nueve rutas de senderismo creadas en el municipio de Vathiménil para atravesar los prados, campos y bosques de los alrededores, la ruta de la Sablonnière ofrece un recorrido de 7,6 km a pie o en bicicleta. Infórmese sobre los días de caza y esté atento a las señales en el lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain