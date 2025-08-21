Balades sonores Cognac Charente

Balades sonores

Balades sonores 16100 Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine

Cognac se découvre aussi en autonomie grâce aux Balades sonores de Ville d’art et d’histoire. Un smartphone et le tour est joué !

https://www.ville-cognac.fr/actualite/balades-sonores/ +33 5 16 45 00 17

English : Sound walks

You can also discover Cognac on your own thanks to the Ville d’art et d’histoire audio walks. All you need is your smartphone!

Deutsch :

Cognac lässt sich dank der Klangspaziergänge von Ville d’art et d’histoire auch selbstständig entdecken. Ein Smartphone und los geht’s!

Italiano :

Cognac può essere scoperta anche in modo indipendente grazie alle passeggiate audio della Città d’Arte e di Storia. Uno smartphone e basta!

Español :

También se puede descubrir Cognac de forma independiente gracias a los paseos con audio de la Ciudad de Arte e Historia. Un smartphone y ya está

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme