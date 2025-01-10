Baleyssagues, balade dans le vignoble de Duras Baleyssagues Lot-et-Garonne

Promenade dans les vignobles de l’appellation AOC Côtes de Duras et les vergers de pruniers d’Ente. Hors sentier, le Domaine des Riquets propose un parcours botanique de découverte de la flore des pelouses calcaires et la visite de ses chais.

English : Baleyssagues, balade dans le vignoble de Duras

Walk through the vineyards of the AOC Côtes de Duras appellation and the plum tree orchards of Ente. Off the trail, the Domaine des Riquets offers a botanical trail to discover the flora of the limestone lawns and a visit to its cellars.

Deutsch : Baleyssagues, balade dans le vignoble de Duras

Wanderung durch die Weinberge der Appellation AOC Côtes de Duras und die Obstgärten mit den Pflaumenbäumen von Ente. Abseits des Weges bietet die Domaine des Riquets einen botanischen Rundgang zur Entdeckung der Flora der Kalksteinrasen und die Besichtigung ihrer Weinkeller an.

Italiano :

Passeggiata tra i vigneti della denominazione AOC Côtes de Duras e i frutteti di susine di Ente. Al di fuori del percorso, il Domaine des Riquets offre un sentiero botanico per scoprire la flora dei prati calcarei e una visita alle sue cantine.

Español : Baleyssagues, balade dans le vignoble de Duras

Pasee por los viñedos de la denominación AOC Côtes de Duras y los huertos de ciruelos de Ente. Fuera de la ruta, el Domaine des Riquets ofrece un sendero botánico para descubrir la flora de los prados calcáreos y una visita a sus bodegas.

