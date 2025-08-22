Baleyssagues, la balade des Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne

Baleyssagues, la balade des Riquets A cheval Facile

Baleyssagues, la balade des Riquets 47120 Baleyssagues Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Randonnée dans les vignobles, les vergers de pruniers d’Ente et de noisetiers, découverte de la flore des pelouses calcaires au parcours botanique des Riquets et de nombreux puits en pierre de formes oblondes, typiques de cette région de migration.

+33 5 53 66 14 14

English : Baleyssagues, la balade des Riquets

Walk through the vineyards, the plum and hazelnut orchards, discover the flora of the limestone grasslands at the botanical trail of Les Riquets and the many oblong stone wells, typical of this migratory region.

Deutsch : Baleyssagues, la balade des Riquets

Wanderung durch Weinberge, Obstgärten mit Prunier d’Ente und Haselnusssträuchern, Entdeckung der Flora der Kalkrasen auf dem botanischen Parcours von Les Riquets und der zahlreichen länglichen Steinbrunnen, die typisch für diese Wanderregion sind.

Italiano :

Passeggiate tra vigneti, frutteti di prugne e nocciole, scoprite la flora delle praterie calcaree nel sentiero botanico di Les Riquets e i numerosi pozzi di pietra oblunghi, tipici di questa regione migratoria.

Español : Baleyssagues, la balade des Riquets

Camine entre viñedos, huertos de ciruelas y avellanas, descubra la flora de los pastizales calcáreos en el sendero botánico de Les Riquets y los numerosos pozos de piedra oblongos, típicos de esta región migratoria.

