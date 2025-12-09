Baousse del Biel Massegros Causses Gorges Lozère

Baousse del Biel Marche nordique Difficulté moyenne

Baousse del Biel 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 7573.0 Tarif :

Sentier entre deux falaises qui réserve de beaux points de vue sur les gorges du Tarn et des villages troglodytes ! Attention ! Vous êtes surveillés par les vautours. Pensez à prendre vos jumelles !

Difficulté moyenne

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A path between two cliffs, offering stunning views of the Tarn Gorge and troglodyte villages! Watch out for vultures! You’ll be watched by vultures. Don’t forget your binoculars!

Deutsch :

Pfad zwischen zwei Klippen, der schöne Ausblicke auf die Schluchten des Tarn und Höhlendörfer bereithält! Achtung!!! Sie werden von Geiern beobachtet. Denken Sie daran, Ihr Fernglas mitzunehmen!

Italiano :

Un sentiero tra due falesie che offre una splendida vista sulle gole del Tarn e sui villaggi trogloditi! Attenzione agli avvoltoi! Gli avvoltoi vi osservano. Non dimenticate il binocolo!

Español :

Un sendero entre dos acantilados que ofrece magníficas vistas de las gargantas del Tarn y de los pueblos trogloditas ¡Cuidado con los buitres! Le observan los buitres. No olvide sus prismáticos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère